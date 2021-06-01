إعادة تشغيل مصنع الإسفلت بعد إصلاح محرك كهربائي بمحطة “شمال بنغازي”

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن إصلاح محرك كهربائي لمحطة كهرباء شمال بنغازي بورش الصيانة التابعة للشركة.

وقالت الشركة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه في 3 أيــام فقط تمكن فريق الصيانة بالورشة المركزية الأولى التي أطلق عليها اسم “ورشة المرحوم فايزالنعاس” التابعة لشركة سرت من إصـلاح عطل المحرك الكهربائي الخاص بتزويد الغلاية بهواء الاحتراق بالمحطة البخاريـة التابعة لمحطة كهرباء شمال بنغازي المزدوجة.

وأوضح البيان أن العطل -الذي تم إصلاحه- نجم عنه عجز في توفير القدرة الكهربائية خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال ارتفاع درجات الحرارة، كما تسبب أيضا في توقف مصنع الإسفلت ببنغازي وخروج المحطة البخارية عن الخدمة خلال الفترة الماضية.

وأشار البيان إلى أن إصلاح العطل وإعادة تشغيل غلاية تحلية المياه سيسهم في توفير حوالي 100 ميغاوات لتغذية شبكة الكهرباء وتشغيل مصنع الإسفلت بعد استكمال أعمال الصيانة الأخرى داخل المحطة.