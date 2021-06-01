مدن ليبية تُحيي اليوم الوطني لتقنية المعلومات

بتنظيم من اتحاد جامعة مصراتة وفي مقر شركة لمة، تم إحياء اليوم الوطني لتقنية المعلومات والذي يقام لأول مرة منذ اعتماده من قبل حكومة الوحدة الوطنية كحدث سنوي يستهدف المتخصصين والهواة في مجال التقنية.

وتزامن تنظيم الحدث في مصراتة مع إقامته في عدد من المدن المختلفة من بينها طرابلس والزنتان وزلين وسبها والخمس وبنغازي وسرت ومدن عدة بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات مجتمعية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد خصصت الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بتقنيات المعلومات والتي من خلالها سيتم تسليط الضوء على هذا الاختصاص المهم من خلال حلقات نقاش وورش عمل، وافتتاح معارض لإشهار المشاريع وشركات تقنية المعلومات المحلية، والتوعية بأهمية التقنية وأمن المعلومات للمواطنين.

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