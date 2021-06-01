الدبيبة يبحث مع لودريان في باريس التعاون الثنائي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم في باريس، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين اثنين، وجلسات مجلس الأمن القادمة برئاسة فرنسا.

ها وأكد الدبيبة على الدور المهم لجمهورية فرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية وبسط السيادة الوطنية على كامل الدولة الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد.

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