وفد صحي يقف على احتياجات مرافق مسلاتة الطبية

قامت اللجنة المكلفة من إدارة الشؤون الطبية في وزارة الصحة بزيارة تفقدية إلى بعض المرافق الصحية ببلدية مسلاتة.

وجاءت الزيارة للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المرافق الصحية بالبلدية، ومن أهمها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح نقاط صحية جديدة في البلدية لتقديم الخدمات الصحية للمواطن.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى مستشفى مسلاتة المركزي، والمركز الصحي الحضيرات، والمركز الصحي مسلاتة المدينة، والمركز الصحي وادنة.

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