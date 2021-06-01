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وفد صحي يقف على احتياجات مرافق مسلاتة الطبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المكلفة من إدارة الشؤون الطبية في وزارة الصحة بزيارة تفقدية إلى بعض المرافق الصحية ببلدية مسلاتة.

وجاءت الزيارة للاطلاع على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المرافق الصحية بالبلدية، ومن أهمها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح نقاط صحية جديدة في البلدية لتقديم الخدمات الصحية للمواطن.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى مستشفى مسلاتة المركزي، والمركز الصحي الحضيرات، والمركز الصحي مسلاتة المدينة، والمركز الصحي وادنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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