الدبيبة يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية التعاون الأمني

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، وأن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية، كما تطرق الاجتماع إلى استئناف البرامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.

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