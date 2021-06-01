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جامعة نالوت تحتفل بحصولها على تصنيف أفضل جامعة ناشئة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتفلت جامعة نالوت بحصولها على لقب أفضل جامعة ناشئة من بين الجامعات الليبية، وذلك وفق تصنيف مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافة لحصولها على الترتيب الثامن من بين اثنتين وثلاثين جامعة ليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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