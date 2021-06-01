جامعة نالوت تحتفل بحصولها على تصنيف أفضل جامعة ناشئة

احتفلت جامعة نالوت بحصولها على لقب أفضل جامعة ناشئة من بين الجامعات الليبية، وذلك وفق تصنيف مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافة لحصولها على الترتيب الثامن من بين اثنتين وثلاثين جامعة ليبية.
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قناة ليبيا
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