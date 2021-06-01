ميناء بنغازي يستقبل ثلاث سفن حاويات وعلى متنها 783 حاوية

استقبل ميناء بنغازي البحري، ثلاث سفن حاويات اليوم وعلى متنها 783 حاوية.

ووفق بيان للميناء اليوم، وصلت سفينة نقل الحاويات (بلتاكي) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 168 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما دخلت الميناء السفينة «ڤكتوريا أل»، الوكيل الملاحي شركة البحرين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 587 حاوية بضائع مختلفة…

كذلك وصلت السفينة (بريب جهينة)، الوكيل الملاحي لشركة طلميثة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 28 حاوية بضائع متنوعة…

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