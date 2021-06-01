مؤتمر “برلين 2”.. آمال منتظرة لتوافق حقيقي

بدأت الدبلوماسية الألمانية التحرك في اتجاه التحضيرات لمؤتمر برلين في نسخته الثانية حول ليبيا، لتسوية ملف المرتزقة والتمهيد للانتخابات المرتقبة نهاية ديسمبر.

وضمن الحراك الألماني، الذي يسعى إلى حشد الدعم الدولي للمؤتمر، دعا وزير الخارجية هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول والمنظمات الإقليمية إلى المشاركة في مؤتمر برلين الثاني، والذي يعقد في 23 يونيو الجاري، بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت الخارجية الألمانية أن المؤتمر سيقيم التقدم الذي أحرز في العملية السياسية منذ مؤتمر برلين الأول في 19 يناير 2020، كما ستناقش الخطوات التالية لتحقيق الاستقرار المستدام في البلاد، وسيكون تركيزه على الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، إضافة إلى ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إنفاذا لما ورد في اتفاق وقف النار، واعتبرت الخارجية الألمانية، أن المؤتمر يعكس الدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويتزامن المؤتمر الجهود تبذلها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات، للتمهيد للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، والذي يشكل مرحلة مفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، بعد الجدل والصراعات السياسية والمسلحة، بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وعن الآمال المنتظرة من مؤتمر برلين في نسخته الثانية، سيكون العمل باتجاه تحديد الأولويات وعلى رأسها الانتخابات، وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والالتزام الكامل بالتهدئة لصنع واقع مستقر انتظره الليبيون منذ سنوات.

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