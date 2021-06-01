إحياء اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد

أقيم بقاعة كلية التقنية الإلكترونية في مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات، بتنظيم من منظمة بنية للابتكار والتقنية تحت إشراف المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضح المشرفون على الحفل بمنظمة بنية للابتكار والتقنية لـ«بوابة الوسط» أن الاحتفالية تضمنت عدة ندوات وورش عمل ألقاها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد وعدد من الفنيين والمهندسين المهتمين وطلبة الكليات والمعاهد في المدينة.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية، الشهر الماضي، الاحتفال سنويا باليوم الوطني لتقنية المعلومات بكافة ربوع ليبيا في الأول من يونيو من كل عام، يجري خلاله إقامة حلقات النقاش وورش العمل، وافتتاح معارض لإشهار المشاريع وعقد شراكات مع الشركات التِّقنية والمعلوماتية المحلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التقنية وأمن المعلومات للمواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا