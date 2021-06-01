أقطاي: تصريح المنقوش حول خروج المرتزقة لا يخاطب تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدعى مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن وجود تركيا في ليبيا جاء من “الباب الشرعي” وهو حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، زاعمًا أنه تواجد بلاده في الأراضي الليبية للدعم والمساندة.

أقطاي ذكر في مداخلة له مع برنامج حوار على فضائية “فرانس 24″، “لماذا تنسحب تركيا من ليبيا، تركيا لم تأتي ليبيا للاحتلال ولا بالجبر، إنما جاءت تلبية لدعوة من حكومة الوفاق، الحكومة الشرعية هناك، أي جاء من الباب الشرعي أي لم تأتي من باب غير شرعي”.

وعن دعوة وزير الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش لانسحاب كافة المرتزقة م الأراضي الليبية، زعم أن ذلك لا يخاطب تركيا، مدعياً أن تركيا غير متواجدة في ليبيا كقوة احتلالية.

وتابع “ليبيا لليبيين وتركيا تحترم سيادة حكومة الوفاق والحكومة الليبية والشعب الليبي فليبيا لليبيين فقط وتركيا لا ترغب في المساهمة في السلطة في ليبيا ولا نريد أن يساهم أحد، ونحن نوافق ونتفق مع الليبيين ومع وزيرة الخارجية على كلامها”.

واستمر في حديثه “نحن هناك للتعاون والمساندة والتضامن مع الشعب الليبي شقيقنا”.

وعن سبب عن تفكيرهم في إرسال قوات لإنقاذ غزة رغم كونها أقرب جغرافياً لتركيا من ليبيا، رد بأن تركيا ليس لها حدود مع إسرائيل وأنها في البداية تريد أن تحل بعض المشاكل بطريقة دبلوماسية ولكن في نهاية المطاف الأمر يتوقف على رغبة الشعب التركي ولا أحد يجبر تركيا.

وسبق وأكدت صحيفة “warontherocks” الأمريكية أن ليبيا بعد عشر سنوات على ثورة فبراير 2011م، أصبحت مركزًا رئيسيًا لتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى التدخل التركي في ليبيا خلال شهر يناير 2020م؛ لمساعدة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها على صد هجوم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، معتبرة أن التدخل التركي سهل وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، والذي أنهى 16 شهرا من القتال.