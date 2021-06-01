وزارة العمل تطالب جميع العمالة في البلاد بتسوية أوضاعهم بـ5 شروط

أصدرت وزارة العمل والتأهيل قرارا، اليوم الثلاثاء، وضعت فيه 5 شروط لكافة العاملة في ليبيا، شملت جهات العمل العامة والخاصة والأهلية والوافدة.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، كافة جهات العمل من أفراد ومؤسسات عامة وأهلية وخاصة والعمالة الوافدة المتواجدة في البلاد بغرض العمل تقنين وتسوية أوضاعهم.

وأوضحت الوزارة أن هناك 5 شروط للراغبين في تقنين أوضاعهم من العمالة وهي:

١- الحصول على بطاقة اللياقة الصحية.

٢- إبرام عقد عمل بين العامل وجهة العمل

٣- توثيق عقد العمل بالمكاتب التابعة للوزارة

٤- تسجيل عقود العمل بمصلحة الضرائب ومكاتب الضمان الاجتماعي

٥- استخراج الإقامة من مكاتب استخراج الجوازات.