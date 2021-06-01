الدبيبة للرئيس الفرنـسى: نثمن دوركم في دعم ليبيا ومكافحة الإرهاب

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال المؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه ” إننا نثمن الدور الفرنسى فى دعم ليبيا ومكافحة الإرهاب” .

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، آليات التعاون في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وناقش الاجتماع تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة

واتفق الجانبان على أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، كما أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين ليبيا وفرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الدبيبة.