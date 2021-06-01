هايكو ماس وغوتيريش يدعوان الدول الفاعلة للمشاركة في برلين 2

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا والذي سيعقد في الثالث والعشرين من يونيو بالعاصمة الألمانية.

وبحسب مركز الاعلام التابع للخارجية الألمانية فإن المؤتمر سيركز على مناقشة الخطوات المحرزة في المسار السياسي وصولا لتحقيق الاستقرار والاستعداد للانتخابات، فضلا عن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الاجنبية وتوحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.

هذا ويعد المؤتمر انعكاساً للدعم الدولي المستمر لتحقيق الاستقرار في البلاد وبناء عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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