ماكرون للدبيبة: نرفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا ونرفض أيضاً وجود المرتزقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن بلاده تدعم المرحلة الانتقالية في ليبيا وتعمل من أجل تحقيق استقرار ووحدة الأراضي الليبية.

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيية، إن فرنسا ترفض أي تدخلات أجنبية في ليبيا كما نرفض وجود المرتزقة.

وأضاف:” طرد المرتزقة من ليبيا يجب أن يتزامن مع بناء جيش قوي في ليبيا”.

وتابع: “لن نسمح لأي جهة أن تهدد وحدة وسلامة ليبيا”، مشددا على ضرورة ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد والثروات الليبية.

كما شدد ماكرون على ضرورة تشكيل جهاز تشريعي يضم جميع الأطراف الليبية ويتيح تجاوز الاختلافات في البلاد.

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