ورشة في طرابلس حول الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي

بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ورشة حول “انتخابات ديسمبر 2021 وتطلعات الشعب الليبي” في قصر الخلد بطرابلس.

وتضمنت الورشة جلسة علمية أدارها الدكتور أحمد الهادي رشراش بمشاركة كل من عائشة إبراهيم حول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تناولت التأسيس والمنجز والطموحات، وقدم الدكتور عامر أبو ضاوية ورقة حول أنماط النظم الانتخابية.

وكان التداخل بين القانون والسياسة وانعكاساته على الانتخابات في ليبيا، عنوان ورقة قدمها الدكتور شعبان عكاش، وعن التحديات الداخلية والخارجية كانت ورقة بحثية للأستاذة لمياء الزليطني.

وعقب الورشة، نظم حوار ونقاش مفتوح حول انتخابات ديسمبر هذا العام شارك فيه الهادي القرقوطي، مدير مكتب التوعية والإعلام بالمفوضية العليا للانتخابات، وسوزان حمي مسؤولة شؤون المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، وماجدة الكاتب مسؤولة مكتب الإعاقة بالمفوضية العليا للانتخابات، بحضور لفيف من المتخصصين والمهتمين.

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