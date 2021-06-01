الدبيبة لماكرون: فرنسا دائما ما لعبت دورا لتوحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا لديها الكثير لتفعله في مواجهة التحديات المشتركة بين طرابلس وباريس.

وأعرب الدبيبة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، عن شكره لفرنسا على دعمها في جهود توحيد الليبيين، مضيفًا: “نتطلع إلى دور فرنسي مهم في دعم استقرار ليبيا وتعزيز قرارها السياسي”.

وتابع: “فرنسا دائما ما لعبت دورا لتوحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية في ليبيا، ونحن بحاجة للدعم في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود”.

وثمن الدبيبة دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على جهودهما في دعم ليبيا في مجالات عدة، موضحاً أن فرنسا يمكنها أن تساهم بدور مهم في إنهاء وجود المرتزقة على أراضي ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأعلن الدبيبة أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الليبية – الفرنسية المشتركة والمتوقفة منذ عام 2002، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

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