وزيرة الداخلية الإيطالية: ندعم حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الأمن والمؤسسات في ليبيا

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، دعم حكومة الوحدة الوطنية في المسار الصعب لتعزيز المؤسسات الليبية وأيضا على الصعيد الأمني.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن البيان الصادر عن اجتماع بين الوزيرة الإيطالية ونظيرها الليبي خالد مازن بالعاصمة الإيطالية روما، أشار إلى اتفاق الطرفين على ضوء المحادثات التي أجريت بطرابلس في 19 أبريل الماضي، على الحاجة إلى إدارة أكثر فاعلية لملف الهجرة، بالتأكيد مجددا على أهمية الدور المتنامي للاتحاد الأوروبي في مبادرات الشراكة مع دول المنشأ وعبور المهاجرين.

وأكد الطرفان كذلك على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين وخاصة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمعرضين أكثر للخطر.

من جهتها شددت لامورجيزي على أن الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، يجب أن تدرج ضمن أولوياتها مكافحة منظمات تهريب المهاجرين الإجرامية، وعلى ضرورة تحفيز الجهود لتحسين التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في مجال السياسات الأمنية ومكافحة الإرهاب.