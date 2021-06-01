ماكرون لـ«الدبيبة»: يجب أن يغادر المرتزقة ليبيا ولا ينبغي السماح بالتدخلات الخارجية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا ينبغي السماح بتدخلات خارجية في ليبيا، وكذلك يجب أن يغادرها المرتزقة.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يزور فرنسا حاليا، أن فرنسا ستساعد ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية.

وخاطب ماكرون الدبيبة قائلا:” بإمكانكم التعويل على فرنسا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في كل المجالات”، متابعا:” ندعم ليبيا بشكل كامل ويجب ضمان التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية”.

ومن جانبه قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة:” إننا نثمن الدور الفرنسى فى دعم ليبيا ومكافحة الإرهاب” .

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، آليات التعاون في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وناقش الاجتماع تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة

واتفق الجانبان على أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول، كما أن تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين ليبيا وفرنسا هو محل اهتمام بالنسبة لحكومة الدبيبة.