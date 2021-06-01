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موظفو الصحة في مصراتة يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم العاملون بالقطاع الصحي في مصراتة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 والذي ينص على توفير التأمين الصحي وزيادة المرتبات.

ويعاني الكادر الطبي في كل أنحاء ليبيا من ضغوطات لتأدية وظائفه في ظروف طارئة ويأمل في النظر إليها، ومنحهم بالمقابل زيادة يرونها استحقاقا لما قدموه من خدمات طيلة هذه الفترة.

ويخوض “الجيش الأبيض” يوميا معركة ليست سهلة في سبيل الرفع من الكفاءات وزيادة الخبرة وتقديم هذه الخدمات للمواطن بدافع إنساني ومهني، وينتظر الأطباء أن ينظر في أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم من قبل الجهات المسؤولة في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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