في فيلا فرعونية وعلى الطريقة الأفغانية.. صحيفة إيطالية: البيدجا كان يستعرض كالطاووس في حفل زفافه

تناول تقرير إيطالي ملامح من حفل عقد قران مُهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا”، مشيرا إلى البذخ في الإنفاق حيث تم إعداد المأدبة التي لم ينقصها شيء بما في ذلك الحلويات التقليدية المصنوعة من العسل المستوحاة من المطبخ التركي القديم.

وذكر تقرير لصحيفة “ريفورميستا” الإيطالية، أن الحفل عقد في 29 مايو، في فيلا فرعونية بميناء الزاوية على الساحل الغربي الذي يصل الحدود مع تونس من طرابلس.

وأفاد بأن “البيدجا”، الذي وصفه بـ”الرجل الأكثر نفوذاً في الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط”، تحرك أمام مئات الضيوف من جميع أنحاء البلاد جالسين، على طاولات موضوعة تحت مظلات بيضاء نقية، فيما تم تقسيم الحضور بشكل صارم إلى قسمين، حيث تم فصل النساء عن الرجال كما هو معتاد في أفغانستان وغالبًا في باكستان، بحسب التقرير.

وأضاف: “في حفل زفاف “البيدجا”، البالغ من العمر 32 عاما، والمثير للجدل مالك التجارة البحرية المشروعة وغير المشروعة في ليبيا، الفستان الأنيق موجود هناك، والحفل كان ينقصه شيء واحد فقط، وهو زوجته”.

ونوه بأن البيدجا تم إدراج اسمه في القائمة السوداء للأمم المتحدة، التي اتهمته “بالتورط المباشر في غرق قوارب محملة بالمهاجرين بإطلاق النار بالأسلحة النارية”.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات قاسية على البيدجا وعلى خمسة متاجرين آخرين بتهمة تهريب البشر والنفط والأسلحة، “لأنه قبل 5 سنوات أصبح قائدًا لخفر السواحل المحلي، والذي تساعد الحكومة الإيطالية في تشغيله بزوارق الدوريات، فضلاً عن التمويل والتدريب والمساعدة اللوجستية”.

وأضاف أنه أمضى 5 أشهر في السجن، وبعد فترة وجيزة من تعيين رئيس جكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في أوائل أبريل، أطلق سراح البيدجا من السجن وعاد إلى منصبه كضابط في الميليشيات.

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