النائب العام يطلع على واقع إرتفاع نسبة الجرائم المنظمة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية

التقى النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، كل من المحامي العام عن دائرة محكمة إستئناف الزاوية ورؤساء ومدراء النيابات الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام.

النائب العام، وبحسب قسم الإعلام التابع له، استمع إلى توصيف الأعضاء للإشكالات التي تعثر العمل القضائي والإداري واستبيان آرائهم التي تحمل الحلول اللازمة لإزالة ماقام منها، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى تفعيل منظومة الاشراف القضائي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل يحقق الغاية من سنها قانونا، بالإضافة إلى ممارسة اختصاص الإشراف والرقابة على جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بأعمالهم بفعالية تعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات.

وقد تناول المجتمعون واقع إرتفاع نسبة الجرائم الموصوفة بالمنظمة في بعض المناطق الكائنة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية وما اتخذ من رد فعل إتجاه تلك الجرائم وتفعيل آليات التعاون مع سائر مؤسسات الدولة للقضاء عليها والحد من آثارها الماسة بالأمن بكل صوره.

وأكد النائب العام على ان العمل جار على تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الامكانيات التي تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.

وعلى هامش اللقاء التقى الصور بعميد بلدية الزاوية الغربية جمال بحر ومدير أمن الزاوية العميد علي اللافي، وتناول المجتمعون سبل التعاون والتواصل البيني للحد من أي ظواهر تمس كيان المجتمع والدعامات الأساسية المشمولة بالحماية الجنائية .

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