ليبيا الان

قيادي بالعدالة والبناء :  “أبوبكر الصديق” جاء للخلافة عن طريق “الكولسة”

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم القيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين الليبية، صلاح الشلوي، أن ما أسماها بـ”الكولسة” ليست عيباً في السياسة، زاعماً أن أبوبكر الصديق رضي الله عنه جاء للخلافة عن طريق “الكولسة”.

الشلوي وقال في فيديو مباشر عبر صفحته بــ “الفيسبوك”: أن الصحابة رضوان الله عليهم “كولسوا” لتعيين أبوبكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين.

“الكولسة” مصطلح ليبي دارج يعني استخدام المكر والخبث والخديعة لتحقيق مآرب خاصة.

وقوبلت مزاعم الشلوي بموجة سخط واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه من السفهاء والفساق، فيما اعتبره البعض شيعياً مندساً.

  1. Your-Facebook-Video-fbdown.net (7)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • التطاول علي صحابه رسول الله رضوان الله عليهم هو التشيع بعينه…يبدو أنه حان وقت الكولسه لإيران إستعدادا للهروب من تركيا بعدما باعهم المعتوه العثماني.

    رد