اختتام أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بطرابلس وصدور بيانه الختامي

طرابلس 01 يونيو 2021 (وال)- اختتمت بمدينة طرابلس أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، الذي رعاه وأشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، بمشاركة عديد النخب والخبرات الوطنية، من كل مدن ليبيا.

هذا واستمرت فعاليات المؤتمر على مدى يومين متتالين، أكد المشاركون فيها على ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يُناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمعٍ متحابٍ متسامحٍ.

كما تم التأكيد على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية. (وال)

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