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استراب زعيم مافيا تركي: السراج وافق على تخصيص مناقصات لشركات تابعة لأردوغان

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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