سيتولى بناء القدرات ورفع الكفاءات.. “التومي”: يجب انتهاز فرصة إنشاء معهد وطني للإدارة للمحلية

وقّع الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق اتفاقية تعاون مع مندوبين عن جمعية البلديات الهولندية VNG والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ وجامعةkieL الألمانية والتي حضر ممثلها افتراضيا عبر Zoom ، وذلك بشأن إنشاء معهد وطني للإدارة للمحلية في ليبيا.

وتم ذلك اليوم الثلاثاء بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي محمد أبوحلقة وسفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا، فيما حضر افتراضيا عبر ZOOM أيضا نائب سفير الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الاتفاقية فإن هذا المعهد المزمع إنشاؤه في ليبيا سيتولى بناء القدرات ورفع الكفاءات لكافة كوادر وحدات الإدارة المحلية في ليبيا ، بالإضافة إلى ما يتعلق بإجراء الدراسات والبحوث التي لها علاقة بالإدارة المحلية.

وخلال مراسم التوقيع ثمن التومي جهود شركاء الوزارة بهذه الاتفاقية ممثلين في الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا وجمعية البلديات الهولندية ومنظمة GIZ وجامعة kiel ، مؤكدا على ضرورة أن تنتهز ليبيا بكل مؤسساتها العاملة في إطار الإدارة المحلية فرصة إنشاء هذا الصرح الأكاديمي للارتقاء بالعمل البلدي في ليبيا.