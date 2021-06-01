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«أبوخزام»: إطلاق منظومة تتبع النازحين بالداخل والمهجرين بالخارج الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان «أحمد أبوخزام»، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات «عبدالباسط الباعور» ومدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة «نادر مليطان».

واستعرض رئيس الهيئة، سبل التعاون مع الوزارة في تطوير قواعد البيانات للنازحين داخليا وتحسين أدائها بما يسهم في تحقيق مخرجات البيانات ذات المصداقية، ويمكن البناء عليها في اتخاذ القرارات المناسبة لخدمات النازحين في جميع مناطق البلاد.

وأشاد «أبو خزام»، بجهود وتعاون الهيئة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات الحكومية، بما يعزز المصلحة العامة ورفع قدرة منظومة النزوح وتسهيل إدخال البيانات عن طريق مندوبي البلديات المستضيفة للنازحين، والسفارات بدول الجوار الليبي.

وأعلن «أبوخزام»، عن موعد إطلاق منظومة تتبع النزوح للنازحين بالداخل والمهجرين بالخارج خلال الأسبوع المقبل، وبدعم تقني من الخبراء بالهيئة.

يذكر أن منظومة العمل بحصر النازحين، فعّلت خلال فترات متقطعة عند حدوث موجات نزوح، حيث سيتم تقديم الخدمات للمهجرين المسجلين بهذه المنظومة في المستقبل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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