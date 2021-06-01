النويري مودعا السفير الألماني: برلين مهدت الطريق للاستقرار وتوحيد المؤسسات في ليبيا

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، الثلاثاء، في حفل توديع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان مجلس النواب الليبي، فإن هذه المشاركة تأتي شكراً وعرفاناً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، للسفير على ما بذله طيلة ثلاثة سنوات أمضاها سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية بليبيا، وكل الجهود التي قامت بها جمهورية ألمانيا الاتحادية في سبيل مساعدة الليبيين.

وقال النويري، إن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا ومنتفحاً على جميع الأطراف، وعملها في بداية إنتاج الحل السياسي عبر دعوتها وعقدها لمؤتمر برلين، الذي كان مفتاحاً للحل السياسي الليبي، وبداية لصياغة خارطة الطريق وتوحيد المؤسسات الليبية .

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