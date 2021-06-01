الأمين: التفكير يتجه لانتخابات برلمانية فقط لتعزيز الاستقرار وتفكيك المخاطر

قال وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، إن فكرة إجراء انتخابات مزدوجة “برلمانية- رئاسية” متزامنة قيد النقاش الدولي، وعاصمة كبرى تبدو أكثر تفهما لمخاطر وعوائق وتداعيات عقدها” على حد تعبيره.

الأمين، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “أن التفكير يتجه لانتخابات برلمانية فقط، واستمرار السلطات التنفيذية لتعزيز الاستقرار، وتفكيك المخاطر لاستكمال المسار الدستوري”، على حد قوله.

وعلق الحبيب الأمين، في وقت سابق، على بيان عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الذي انتحل فيه صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، والذى أصدره من تركيا قائلا:” خطوة من اللافي تحسب له وصمت المنفي والكوني يخصم منهما والحاصل أن الرئاسي ليس على رقم واحد ولم يتحول بعد إلى الرقم الصعب والصلب!!”.

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