ردًا على عرض المُهيب.. مرتزقة أبو الغضب وحراسهم يرفعون علم تركيا على معسكر اليرموك

عقب يومين من العرض العسكري المُهيب الذي قامت به القوات المسلحة في قاعدة بنينا الجوية، جاء رد الفعل من المجموعات المييلشيات السورية والليبية الموالية لأنقرة في طرابلس .

وبحسب شهود عيان، نقلت تصريحاتهم صحيفة المرصد الليبية، فإنه تم في تعليق العلم التركي على بوابة معسكر اليرموك حيث يتمركز ويقيم آلاف المرتزقة السوريين المواليين لتركيا تحت حراسة مشددة من عناصر ميليشيا “بركان الغضب” وتحصينات خرسانية خارج المعسكر.

وقال شهود عيان لذات الصحيفة بأن العلم التركي في اليرموك لم يكن موجودًا حتى يوم العرض العسكري في 30 يونيو لكنه ظهر يوم أمس بشكل واضح استفز سكان المنطقة المتدمرين من وجود المرتزقة السوريين بجوارهم .

وفي السياق نفسه ، قررت كلية الشرطة نقل قبول الطلبة الجدد الى مقرها في العزيزية بدل مقرها الرئيسي في صلاح الدين الذي تحول هو الآخر إلى ثكنة للمرتزقة السوريين الذين تعج بهم مناطق جنوب طرابلس .





وتقول مصادر مقربة من ”المعارضة السورية” بأن تركيا تسعى لتوطين هؤلاء بشكل دائم في طرابلس ودمجهم في ما أسمتهم القوات الليبية ”النظامية” وغير النظامية .

ويتقاضى المرتزق السوري الواحد مرتب 2000 دولار شهريًا تتولى الحكومة الليبية دفعها عبر وزارة الدفاع وذلك حسب اتفاق السراج وأردوغان في وقت لاتظهر فيه أي مؤشرات على قرب انسحابهم .

ويعتبر المرتزقة السوريين العمود الفقري للقوات التركية في ليبيا ويقومون بعدة مهام من القتالي وغير القتالي ويتم تدريبهم بشكل مستمر في الوطية واليرموك وكلية الشرطة التي ظهروا بها في مقطع مسرب مرتدين زي الداخلية فترة فتحي باشاآغا .

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