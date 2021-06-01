“راديو فرنسا”: رهان الدبيبة على إقرار السلام من خلال زيادة الاستثمار محفوف بالمخاطر

أكد تقرير فرنسي أن رهان توطيد السلام من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي، الذي يعمل عليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لإخراج ليبيا من الفوضى، هو رهان محفوف بالمخاطر.

وذكر تقرير لموقع “راديو فرنسا الدولي”، أنه وفقًا لاتفاقية السلام، يجب على السلطة التنفيذية الحالية أولاً أن تتعامل مع إعادة توحيد ليبيا وعقد المصالحة الوطنية حتى تتمكن من تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م.

وقال: “مع ذلك، لا يزال المرتزقة موجودون على التراب الليبي، وإعادة توحيد الجيش لم يعد على جدول الأعمال والمفاوضات العسكرية معطلة”.

وأكد أن الانقسامات في ليبيا كثيرة جدًا، وهي أخطر هاجس في إطار الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أنه حتى الآن، وقبل ستة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات، لم يتم اعتماد أي أساس قانوني، مضيفًا: “بالنسبة للعديد من المراقبين، تبدو الانتخابات المأمولة في ديسمبر في خطر بالفعل”.

وتطرق إلى جولات الدبيبة الخارجية، موضحًا أنه يقوم بجولة جديدة منذ يوم السبت الماضي، سعيًا وراء دعم حكومته، مشيرًا إلى أنه بعد الجزائر وروما، وصل إلى باريس اليوم الثلاثاء، والتقي بالرئيس ماكرون مساء اليوم.

ونوه بأن الدبيبة يزرو باريس على رأس وفد موسع من سبعة وزراء، وأن قضية الاستثمارات الاقتصادية الفرنسية في ليبيا ستطرح على الطاولة، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات هي التي طُرحت من قبل خلال جولة الدبيبة لدول الخليج، وفي القاهرة وأنقرة وموسكو في أبريل الماضي، ثم في الجزائر يوم الأحد، وإيطاليا يوم الاثنين.

وقال إن فرنسا يتعين عليها بهذه المناسبة أن تجدد مطالبتها بسحب المرتزقة والقوى الأجنبية ودعمها للانتخابات الليبية، حسب ما أشارت الرئاسة الفرنسية.

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