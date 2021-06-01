أوحيدة: الدبيبة لم يصدر قرارًا بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي خوفًا من غضب تركيا والمليشيات المتحالفة معها

رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن حكومة الوحدة المؤقتة لم تصدر أي قرارات بإخراج المرتزقة وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي لأن ذلك سيُغضب تركيا والمليشيات والتيارات المتحالفة معها وبذلك ستكون الحكومة في مهب الريح.

أوحيدة، وفي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن خير دليل على ذلك ردة الفعل التي وصفها بـ”العاصفة” على تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالخصوص وسكوت حكومتها عن ذلك”.

وتساءل عن سبب عدم اتخاذ كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة خطوات عملية منسقة بينهما لتوحيد الجيش وتبني تفاهمات 5+5 بما فيها دراسة وضع المجموعات المسلحة خارج التراتبية والقانون العسكري، وجمع السلاح، وفتح الطريق الساحلي، والعمل على إنهاء آثار الحرب وضمان عدم العودة إلى الانقسام والحرب من جديد.

وأضاف: “لأنهم بكل بساطة غير مؤهلين لذلك ولا قادرين عليه ودون المستوى المطلوب من الشجاعة وتحمل المسؤولية الوطنية، ولم يتم اختيارهم بالطريقة التي أتوا بها على أساس مشروع وطني، وغير مهتمين بخارطة طريق الحوار السياسي، وتركيزهم منصب فقط كسابقيهم على هيلمان السلطة والبساط الأحمر وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية لهم وللمحسوبين عليهم”.

وعن عدم تقديم حكومة الوحدة الوطنية قانون ميزانية واضح وشفاف ببنود صرف على مشاريع محددة بحسب أهميتها لهذه المرحلة وتوزيعها العادل والفعال، قال إن الهدف من ذلك أن تكون يد الحكومة مطلقة لصرف الميزانية كما تشاء دون رقيب ولا حسيب، على نهج الحكومات التي سبقتها دون قانون ميزانية وذهبت دون أن يحاسبها أحد.

وأكد أن هناك أسئلة مهمة عن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية وغيرهما، على كل ليبي أن يتمعن فيها ليعي ما يحدث في المشهد الليبي.

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