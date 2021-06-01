باشاغا: لدي علاقات جيدة مع الإخوان ومع ميليشيات مصراتة لأنهم دائمًا على استعداد لطاعتي

قال وزير الداخلية ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، إن المملكة المتحدة لديها واجب خاص لتقديم المساعدة لليبيا نظرًا للدور الرئيسي لديفيد كاميرون في الإطاحة بالنظام السابق عام 2011م.

باشاغا، وفي مقابلة مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، أضاف: “خلال زيارته لبروكسل ولقاء مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم ناتالي لويسو، وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا، المقربة من إيمانويل ماكرون، بأن المملكة المتحدة تتعاون مع ليبيا فقط في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في جميع المجالات الأخرى قد نقول إن بريطانيا كانت كسولة”، على حد قوله.

وأردف: “ليس هذا ما كنا نتوقعه من بريطانيا، ربما نكون قد بررنا هذا الموقف إلى حد ما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الآن لا يوجد عذر”، على حد قوله.

وأعرب عن اعتقاده أن “أوروبا مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن كل ما حدث اعتبارا من عام 2011م، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا، لأن هذه التعبئة الدولية تمت بمبادرة من هذين البلدين، مؤكدا أن على الغرب أن يقف ويدعم إجراء انتخابات نزيهة وحرة”، على حد قوله.

وقال باشاغا إن “محاولات إقحام تيريزا ماي في الأزمة الليبية باءت بالفشل لأن بريطانيا كانت مشغولة للغاية بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن هناك سوى بعض المؤشرات الضعيفة على اهتمام أكبر من جانب إدارة بوريس جونسون، مضيفا “لم يكن هذا ما كنا نأمله”، على حد قوله.

ولفت التقرير إلى أن باشاغا، فشل في أن “يصبح رئيسًا للوزراء في عملية الأمم المتحدة عبر ملتقى الحوار السياسي، في فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه يأمل أن ينتخب رئيسا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر”، على حد قوله.

ونوه التقرير بأن “ليبيا عانت من حرب أهلية منذ أن تدخلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للمساعدة في الإطاحة بالقذافي، في تدخل وصفه باراك أوباما لاحقًا في مقابلة عام 2016م، بأنه “عرض هراء”، ومضى أوباما يأسف لأن كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، قد صرف انتباهه عن مهمة إعادة إعمار ليبيا بمجموعة من الأشياء الأخرى”، على حد قوله.

وذكر أن “ليبيا من المقرر أن تجرى بها انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية عام 2021م، كجزء من خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة في أعقاب توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي”، على حد قوله.

وبحسب باشاغا، فإن “محاولي عرقلة الانتخابات يتحدثون عن استمرار وجود مقاتلين أجانب، وأن هناك دوافع أخرى تلعب دورًا، موضحًا: “الأجور التي يتقاضاها رئيس الحكومة تُفسر أن الحكومة الجديدة التي في السلطة الآن لا ترغب في إجراء الانتخابات”، على حد قوله.

وأكد أنه “بذل جهودًا لبسط السيطرة على غرب ليبيا، وأنه قريب جدًا من جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”.

وقال باشاغا: “نعم لدي علاقات ممتازة مع تركيا ونفس الشيء ينطبق على الولايات المتحدة، ولجأنا إلى تركيا، وذهبنا أولاً إلى أوروبا ولكن لأن لكل دولة مخاوفها ومشاكلها الخاصة، لذلك لم يستجيبوا”، على حد قوله.

وعن محاولة اغتياله في فبراير، عندما فتحت مجموعة من ثلاثة رجال النار على موكبه من مدفع رشاش، واعتقل اثنان من المهاجمين وقتل ثالث على يد أمن باشاغا، قال باشاغا: “كانت مجموعات مسلحة لأنني كنت ضد الفصائل المسلحة، وكنت ضد الإرهاب، كنت أقاتل هذه القوات والجماعات”، على حد قوله.

واعترف باشاغا بصلاته الوثيقة بالمليشيات المسلحة في مسقط رأسه مصراتة، قائلا: “بالطبع أعرفهم جميعًا لأن بعضهم أناس طيبون وفي الحقيقة كنا نقاتل معًا، ليسو كلهم أشرارًا ولم ينظموا أبدًا هجومًا عدوانيًا على الدولة، صحيح أنهم يمتلكون أسلحة لكنهم يستخدمون السلاح عندما تطلب منهم الحكومة محاربة الإرهاب”، على حد قوله.

وأضاف: “بطبيعة الحال، لدي علاقات جيدة معهم، لأنهم دائمًا على استعداد للطاعة، لكن أولئك الذين يستخدمون أسلحتهم ضد الدولة لا يمكنهم الاعتماد على صداقتي”، على حد قوله.

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