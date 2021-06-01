تحصين المقبلين على الحج بلقاح استرازينيكا

استهدفت حملة تطعيمات المقبلين على الحج وعددهم 120 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء الكشوفات الصحية الخاصة بهم وبعد التأكد من خلوهم من أي مشاكل صحية.

كما تم إعطاؤهم لقاح استرازينيكا بجرعة أولى، وضمت الحملة أيضا مجموعة من التطعيمات منها مطعوم السحايا الرباعي والإنفلونزا الموسمية.

وسيتلقى الحجيج جرعة ثانية مقبلة للقاح استرازينيكا من المقرر أن تتم بعد بضعة أشهر لاستكمال وضمان نسبة من الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد قبل التوجه لأداء فريضة الحج في السعودية، إذ بات التلقيح شرطا أساسيا لاجتياز أي دولة وبمثابة جواز لعبور آمن إلى العديد من الدول.