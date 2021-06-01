الزغيد: حوارات برلين لم تنجح وحكومة الدبيبة لم تقم بعملها

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد إن حوارات برلين لم تنجح في حل مشكلات الليبيين بعد عدم نجاحها في إخراج المرتزقة من ليبيا وعجزها عن فتح الطريق الدولي الرابط بين شرق البلاد وغربها إلى حدود تونس.

وأضاف الزبيد في حوار له على قناة العربية مساء الثلاثاء، أن حكومة الدبيبة لم تقم بعملها وأمامها ملفات عليه حلها قبل الذهاب إلى أي مكان آخر، من بينها ملف المصالحة وقانون العفو العام الذي يفترض إخراج المساجين الذي قضوا عديد السنوات في السجون.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى وجود عديد المشكلات الأخرى مثل النازحين في الخارج والداخل ومشاكل السيولة في المصارف والتي لم تقم الحكومة بأي عمل لإيجاد حلول لها.

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