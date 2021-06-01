عاجل ليبيا الان

أردوغان: مصر ليست دولة عادية وأنا أحب الشعب المصري

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جمهورية مصر العربية ليست دولة عادية مضيفا أن لدى أنقرة فرصا للتعاون الجاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا.

وأكد أردوغان في مقابلة تلفزيوينة إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.

وأضاف أنه يحب الشعب المصري قائلا “أعرف الشعب المصري جيداً وأُكِن له المحبة، فالجانب الثقافي لروابطنا قوي جداً، لذلك نحن مصممون على بدء هذا المسار من جديد”، لافتا إلى أن هناك وحدة في القدر بين الشعبين المصري والتركي.

 

 

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • والشعب المصرى يكره مجرم حرب مثلك يده ملوثه بدماء شهجاء من الجيش والشرطة والمدنيين تم التخطيط لقتلهم من تركيا التى تأوى المجرمين الذى قاموا بالجريمة ولقد راينا هذا المجرم اردوغان وهو يقول تم ارسال 10000داعشى الى سيناء وسيتم متابعتهم والحمد لله تم سحق كلاب اردوغان من الدواعش والاخوان وكان لغياوتهم الشديدة ونباح كلابهم المسعورة من اسطنبول دور كبير فى وحدة الشعب المصرى خلف قيادته السياسية ضد الارهاب وبناء جيش قوى واقتصاد قوى بينما كان الخوان وش فقر على اردوغات المعزول الان فى كل مكان !!

    رد