تقرير سعودي: هذه هي ردود الأفعال الإيطالية على زيارة الدبيبة إلى روما

ليبيا – كشف تقرير إخباري عن ردود أفعال إيطالية بعد زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأخيرة إلى إيطاليا برفقة وفد يضم عددا من الوزراء.

التقرير الذي نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن أحد أعضاء فريق عمل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قوله إن قضية حق الصيادين الإيطاليين في الصيد في المناطق البحرية الإقليمية لليبيا وتلك التي تدعي إيطاليا أنها دولية لا تزال ساخنة.

وأضاف العضو بالقول أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن لكن الجميع حريصون على العمل عليها فيما أشار التقرير إلى أن كلا من طرابلس وروما تعملان الآن على إطلاق عملية إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في ليبيا فإيطاليا تهدف إلى أن تكون شريكا اقتصاديا موثوقا به لهذا البلد.

وبحسب مصدر ديبلوماسي إيطالي تسير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في هذاالاتجاه فالكثير من العمل الجيد قد تم القيام به حتى الآن مبينا إن التعهد الليبي بجعل إيطاليا شريكا لليبيا في مجالات عديدة من بينها اقتصادية لاقى ترحيبا إيجابيا للغاية من الجانب الإيطالي.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية