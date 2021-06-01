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«المنفي»: إجراء الانتخابات في موعدها انتصار لكل الليبيين

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، على ضرورة البدء فوراً في التحضير للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام، مؤكدا أن إجراء الانتخابات في موعدها هو نصر لكل الليبيين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، حيث تم استقبالهما من قبل رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي ونائبه الكوني، إن الزيارة تهدف لمتابعة سير التحضير للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

من جانبه قال رئيس المفوضية عماد السايح، إن العمل على الانتخابات قد بدأ بالفعل، موجهاً الدعوة للمجلس الرئاسي لحضور احتفالية إطلاق الانتخابات مطلع يوليو المقبل.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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