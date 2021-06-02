زعيم المافيا في تركيا: هذا هو سبب تلويح السراج بالاستقالة من منصبه في وقت سابق

ليبيا – كشف زعيم المافيا في تركيا سادات بكر عن جوانب خفية من التدخلات التركية في شؤون ليبيا وسعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة عليها.

تسجيل مصور لبكر تابعته صحيفة المرصد أشار فيه إلى أن وجود الأتراك في ليبيا مهم للغاية وينبغي أن يكونوا هناك للأسباب المعلنة المتعلقة بـ”الوطن الأزرق” إلا أنها هنالك ما هو مخفي كشفه أحد الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق السابقة المنبثقة عن المجلس الرئاسي السابق برئاسة فايز السراج.

وأضاف بكر إن هذا الوزير المفوض الذي لن يذكر اسمه حتى لا يقع في مشاكل وتعرف عليه لاحقا وروى له ما جرى خلال لقاء جمع السراج بأردوغان مبينا إن الأخير طلب من الأول إرساء مناقصات على عدد من الشركات التابعة له ليجيب السراج بالموافقة ومن ثم يعود ليلوح بالاستقالة من منصبه.

وبين بكر إن تلويح السراج بالاستقالة أتى بعد أن علق بين طلب أردوغان وطلبات مماثلة تقدم بها قادة مجاميع مسلحة ورجال أعمال داعمين له مشيرا إلى إن عدم حصول هؤلاء على المناقصات دفع السراج للتلويح بالاستقالة من منصبة وإن بكر لا يقوم هنا سوى بنقل ما قاله الوزير المفوض حرفيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية