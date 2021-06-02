تأبين في مقر  “اللواء 128 المعزز” لشهداء العرض العسكري

أقام اللواء 128 المعزز، أمس الثلاثاء، حفل تأبين شهداء الواجب من القوات المسلحة الذين سقطوا أثناء العرض العسكري بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة،
وأقيم التأبين في بنغازي برعاية اللجنة العليا لتنظيم احتفال ” ثورة الكرامة.
وأوضح حساب اللواء 128 المعزز – السرية الثالثة، على فيسبوك، في بيان، أن الحفل جاء لتأبين، «العميد طيار جمال بن عامر»، الذي آثر حتى أخر لحظات حياته أن يضحي بنفسه لينقذ غيره، وكذلك؛ «ر.ع.و يونس عيسى موسى عبدالله»، و «ر.ع.و موسى محمد عبدالسلام التايب»، اللذان وافتهما المنية وهم في الميدان مصنع الراجل.
وختم البيان، موضحًا أن الحفل شارك فيه كوكبة من قيادات القوات المسلحة، وتم إهداء دروع وشهادات نعي وتأبين لأسر الشهداء.
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