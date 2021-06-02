تأبين في مقر  “اللواء 128 المعزز” لشهداء العرض العسكري

أقام اللواء 128 المعزز، أمس الثلاثاء، حفل تأبين شهداء الواجب من القوات المسلحة الذين سقطوا أثناء العرض العسكري بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة،

وأقيم التأبين في بنغازي برعاية اللجنة العليا لتنظيم احتفال ” ثورة الكرامة.

وأوضح حساب اللواء 128 المعزز – السرية الثالثة، على فيسبوك، في بيان، أن الحفل جاء لتأبين، «العميد طيار جمال بن عامر»، الذي آثر حتى أخر لحظات حياته أن يضحي بنفسه لينقذ غيره، وكذلك؛ «ر.ع.و يونس عيسى موسى عبدالله»، و «ر.ع.و موسى محمد عبدالسلام التايب»، اللذان وافتهما المنية وهم في الميدان مصنع الراجل.

وختم البيان، موضحًا أن الحفل شارك فيه كوكبة من قيادات القوات المسلحة، وتم إهداء دروع وشهادات نعي وتأبين لأسر الشهداء.