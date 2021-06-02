سميرة الفرجاني: «باشاغا» يستعطف «الأزلام» ليكسب أصواتهم في الانتخابات

رأت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، أن فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، يستعطف من وصفتهم بـ«الأزلام» ليكسب أصواتهم في الانتخابات.

وقالت الفرجاني في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “توة طلعت فرنسا ما تنفع. مش هاذي اللي بعت لها البركان ودرت معها عقد يعتبر اختراق للأمن القومي الليبي”.

وأضافت “كلامه واضح استعطاف للأزلام ليكسب أصواتهم في الانتخابات. لأن حديثه فيه تخلي واضح عن فبراير”.

وكان باشاغا قد قال في تصريحات لصحية «الجارديان» البريطانية، أنه يعتقد أن أوروبا مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن كل ما حدث في ليبيا منذ 2011، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا، مشيرا إلى أن هذه التعبئة الدولية تمت بمبادرة من هذين البلدين، وذلك في إشارة إلى تدخل حلف الناتو جويا في ليبيا.