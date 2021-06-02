باشاغا: لدي علاقات جيدة مع العناصر المسلحة في مصراتة لأنهم دائمًا على استعداد لطاعتي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، إن المملكة المتحدة لديها واجب خاص لتقديم المساعدة لليبيا نظرًا للدور الرئيسي لديفيد كاميرون في الإطاحة بنظام القذافي .

باشاغا أضاف في مقابلة مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، خلال زيارته لبروكسل ولقاء مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء البرلمان الأوروبي، بمن فيهم ناتالي لويسو، وزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا، المقربة من إيمانويل ماكرون، بأن المملكة المتحدة تتعاون مع ليبيا فقط في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في جميع المجالات الأخرى قد نقول إن بريطانيا كانت كسولة، على حد قوله.

وأردف “ليس هذا ما كنا نتوقعه من بريطانيا، ربما نكون قد بررنا هذا الموقف إلى حد ما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الآن لا يوجد عذر”.

وأعرب عن اعتقاده أن أوروبا مسؤولة أخلاقيًا وقانونيًا عن كل ما حدث اعتبارا من عام 2011م، وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا، لأن هذه التعبئة الدولية تمت بمبادرة من هذين البلدين، مؤكدا أن على الغرب أن يقف ويدعم إجراء انتخابات نزيهة وحرة.

وقال باشاغا إن محاولات إقحام تيريزا ماي في الأزمة الليبية باءت بالفشل لأن “بريطانيا كانت مشغولة للغاية بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم تكن هناك سوى بعض المؤشرات الضعيفة على اهتمام أكبر من جانب إدارة بوريس جونسون، مضيفا “لم يكن هذا ما كنا نأمله”.