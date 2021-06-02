إحباط تهريب كمية من الذهب بقيمة مليون دينار

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن عناصر الكتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بإمرة عقيد عبدالسلام يونس، من إحباط عملية تهريب كمية من الذهب على بوابة عين الغزالة التي تتمركز بها الكتيبة، بقيمة مليون دينار.

الكتيبة قالت – في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – إنه أثناء عبور سيارة نوع دايو لاسيتي بيضاء اللون، تم استيقافها، وكان بها شخصان ومن خلال استجوابهما على البوابة، حدثت عملية مقاومة وإرتباك كان واضحا عليهما، وأثناء عملية التفتيش عثر على 4 علب بلاستيكية، كانت مليئة بالذهب.

وأضافت الكتيبة، أنه بعد تفتيش السيارة تم العثور على كمية الذهب وبندقيتي صيد نوع توماتك ومسدسين، وبعد إتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق، تم اعترف المتهمان بأنهما كانا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات، التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبأ في إحدى المزارع بضواحي المدينة وبقيمة مليون دينار ليبي، لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق.

وتم التحقيق في القضية بمقر الكتيبة 104 بحضور آمر الكتيبة، والضباط والجنود الذين أحبطوا العملية بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لااستكمال باقي الإجراءات.

يشار إلى أن كافة الإجراءات والتحقيق في القضية كانت بتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء “ناجي بوعلوية” .