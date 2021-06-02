إحباط تهريب كمية من الذهب بقيمة مليون دينار

أخبار ليبيا 24 – أمن
تمكن عناصر الكتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بإمرة عقيد عبدالسلام يونس، من إحباط عملية تهريب كمية من الذهب على بوابة عين الغزالة التي تتمركز بها الكتيبة، بقيمة مليون دينار.
الكتيبة قالت – في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – إنه أثناء عبور سيارة نوع دايو لاسيتي بيضاء اللون، تم استيقافها، وكان بها شخصان ومن خلال استجوابهما على البوابة، حدثت عملية مقاومة وإرتباك كان واضحا عليهما، وأثناء عملية التفتيش عثر على 4 علب بلاستيكية، كانت مليئة بالذهب.
وأضافت الكتيبة، أنه بعد تفتيش السيارة تم العثور على كمية الذهب وبندقيتي صيد نوع توماتك ومسدسين، وبعد إتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق، تم اعترف المتهمان بأنهما كانا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات، التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبأ في إحدى المزارع بضواحي المدينة وبقيمة مليون دينار ليبي، لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق.
وتم التحقيق في القضية بمقر الكتيبة 104 بحضور آمر الكتيبة، والضباط والجنود الذين أحبطوا العملية بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لااستكمال باقي الإجراءات.
يشار إلى أن كافة الإجراءات والتحقيق في القضية كانت بتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء “ناجي بوعلوية” .
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