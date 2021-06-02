أوحيدة: لا مبرر الآن لعدم مطالبة السلطة بدعم دولي لسحب العسكريين الأجانب تمهيدًا للانتخابات

رأى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة أن دعوة ألمانيا لعقد مؤتمر دولي جديد بخصوص ليبيا تشارك فيه عدة دول “برلين 2” هو خطوة لاستكمال سابقه “برلين 1″، ويحاول وضع النقاط على الحروف بخصوص كل ما يتعلق بخارطة الطريق.

وقال، في تصريحات لموقع “عربي21” الممول من قطر، إن “برلين 2” يأتي من أجل حل حقيقي للأزمة الليبية ووضع حكومة الوحدة والدول المتدخلة عسكريًا وسياسيًا في ليبيا أمام مسؤولياتها.

وأكد أنه الآن لا مناص من سحب المرتزقة والعسكريين الأجانب وفتح الطريق وضمان الاستقرار، تمهيدًا للانتخابات القادمة، مضيفًا أن التحدي يبقى في مدى جدية الأمم المتحدة وقدرة السلطة التنفيذية الجديدة على تنفيذ ذلك.

ورأى أنه “لا مبرر لهذه السلطة بعدم المطالبة بدعم دولي ولا مبرر للمجتمع الدولي في عدم الاستجابة خاصة أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع”، وفق كلامه.

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