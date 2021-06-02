سكاي نيوز: الإخوان يساومون للسيطرة على “المفوضية العليا” لتأجيل الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة عن محاولات من جماعة الإخوان للسيطرة على المفوضية العليا للانتخابات، عبر المساومات في المفاوضات الجارية حول توزيع المناصب السيادية، ما يمكنهم من دعم وجهة النظر التي يروجون لها حاليا بعدم إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، أو حتى إرجائها كليا عبر تنظيم استفتاء على مشروع الدستور.

وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الإخوان يحاولون إرساء مبدأ المساومات في توزيع المناصب السيادية، حيث عرضوا التخلي عن محافظ المصرف المركزي المدعوم منهم، الصديق الكبير، مقابل تولي أحد الأشخاص رئاسة مفوضية الانتخابات من بين أربعة مرشحين طرحوهم كبدلاء لرئيسها الحالي عماد السايح.

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