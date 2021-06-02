غرق ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس

قال الهلال الأحمر التونسي، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا غرقوا قبالة سواحل تونس، عندما لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 70 أُنقذوا.

ولقي أكثر من 120 مهاجرا حتفهم في الأسابيع القليلة الماضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل تونس، حيث ساعد تحسن الأحوال الجوية على زيادة عدد الرحلات من تونس وليبيا صوب إيطاليا بغية الوصول إلى أوروبا، وفقا لرويترز.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر، “قوات البحرية التونسية أنقذت 70 مهاجرا بينما غرق 23 آخرون كانوا على متن المركب، الذي كان يقل أكثر من 90 مهاجرا”، وفقا لرويترز.

وأنقذت البحرية أيضا 39 مهاجرا آخرين، في غرق مركب ثان قبالة سواحل صفاقس.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن “نحو 23500 فرد عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، مع انطلاق معظم من وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا من تونس والجزائر”.