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“أبوبكر سعيد”: أتعجب من إصرار “عقيله والمشري” على الاجتماع خارج ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، على موضوع انطلاق طائرة من طرابلس، وطائرة من طبرق في اتجاه المملكة المغربية، غدًا الخميس، للاتفاق على المناصب السيادية، بعد تأجيل لمرتين.

وقال “سعيد”، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “نستغرب جدًا إصرار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع خارج ليبيا”.

وتابع؛ “وسؤالي إليهما بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية لماذا لا يكون اجتماعكم في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة ليبية أخرى، أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول”.

وتساءل “سعيد”، “ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة، بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج الوطن ومع ذلك نتمنى لهما النجاح”.

وختم موضحًا “فما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز  الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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