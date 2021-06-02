وزير الإسكان والتعمير: إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببتها الحروب بمختلف البلديات من أولوياتنا

أعرب وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي عن اهتمامه البالغ بملف إعادة الإعمار والعمل لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة ببلدية سواني بني آدم ومختلف البلديات والمناطق.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، وفداً عن بلدية سواني بني آدم ممثلً في عميد واعضاء المجلس البلدي ورئيس لجنة حصر الأضرار ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروع الإسكان والمرافق الجفارة، واعضاء مجلس الشورى ، ومدير مكتب التسويات ببلدية سواني بني آدم .

وأكد الغاوي خلال اللقاء على أهمية تواصل المجالس البلدية مع الوزرات الخدمية ونقل احتياجات المواطنين بالبلدية بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان.

وناقش اللقاء الأوضاع العامة بالبلدية ومشاكل البنية التحتية والأضرار الناتجة عن الحروب وسبل معالجتها، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

كما استعرض اللقاء جهود تطوير البنية التحتية بالبلدية، إضافة إلى مناقشة إمكانية استحداث مكتب مراقبة الإسكان والتعمير بالبلدية وتكليف موظف للمراقبة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

