حويلي: مؤتمر “برلين 2” يهدف لمعالجة انسداد ملف المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، أن دعوة ألمانيا لعقد مؤتمر دولي جديد بخصوص ليبيا تشارك فيه عدة دول، “برلين 2” ربما جاءت لمعالجة الانسداد الحاصل في ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وكذلك المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح في تصريحات لموقع “عربي21″، أن مخرجات المؤتمر تعتمد على نوعية الحاضرين ومدى تأثيرهم على القوات المتواجدة في ليبيا.

وأضاف: “لا أعتقد أن تصدر قرارات مفاجئة والأمم المتحدة مكبلة بمواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومدى اتفاقها وهو بعيد الاحتمال في هذه الفترة، أما تنفيذ خارطة الطريق فسيتعثر بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”.

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