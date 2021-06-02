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البكوش: زيارات الدبيبة الخارجية محاولة تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى صلاح البكوش، الذي تقدمه قنوات الإخوان تحت مسمى “محلل سياسي”  أن هناك هدفين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لباريس وعواصم أخرى، فهو من جهة يحاول تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة، ومن جهة أخرى يسعى لتعزيز مصداقيته كرئيس حكومة معتدل ويستطيع العمل مع الجميع وتحقيق نتائج على الأرض.

البكوش، وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، تسائل: “هل ستسمح الأطراف، لهذه الهدنة أن تستمر أساسا أم أن جهود الدبيبة لا طائل من ورائها؟”.

وتوقع البكوش توتر المشهد قائلاً، إن الأوضاع السياسية مضطربة ومتوترة ومرشحة للتصعيد في الأسابيع الأربع المقبلة قبيل الموعد المحدد لإنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021م.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • البكوش الفنكوش خلل سياسى غبى وحمار فى تحليله الساذج
    فيوم 23 يونيو مؤتمر برلين 2 وفى هذه المرة متغيرات جديدة فاولها حضور رئيس المجلس الرئاسى ممثلا لليبيا طبقا للبند الثانى من الاتفاق السياسى وما يفعله الدبيبة من زيارات خارجية لاقيمة لها فهى من اختصاص المنفى اما الامور الداخلية فهو فاشل بامتياز وغير قادر على فتح طريق سرت مصراته ويسافر الى روما والجزائر وباريس ولا يسافر الى بنغازى وسبها لعدم حصولة على تاشيرة دخول فهو مهبول يظن ان الجيش الوطنى الليبى محتل لارض ليبيا بينما الجيش التركى والمرتزقة السوريين هم من حرروا ليبيا من الاحتلال الليبى الغاشم الذى افسد خطة اردوغان لجعل الشعب البيبى ارث عثمانى وخسارة فيه ثروة النفط فهو اولى بها فالوضع فى ليبيا مقلوب .
    ولن تعرف ليبيا الامن والامان الا بالقضاء على اللخوان غير هذا هزيان تعلموا من تجربتى مصر والسودان

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  • اما ثانى متغيرات برلين 2 وجود ادارة امريكية جديدة معادية لاردوغان وايضا قد نرى اردوغان والسيسى يتصافحان بدعم من تبون وقيس سعيد والمنفى اما علاقة اردوغان مع ماكرون وبوتن فستكون باردة ابرد من دم ميركل .
    عموما الوضع فى ليبيا سيتوقف على مخرجات برلين هذه المرة ان كانت جادة او زياط كالعادة ووقتها ستفشل الانتخابات ونعود للحرب الباردة

    رد

  • اما ثانى متغيرات برلين 2 وجود ادارة امريكية جديدة معادية لاردوغان وايضا قد نرى اردوغان والسيسى يتصافحان بدعم من تبون وقيس سعيد والمنفى اما علاقة اردوغان مع ماكرون وبوتن فستكون باردة ابرد من دم ميركل .
    عموما الوضع فى ليبيا سيتوقف على مخرجات برلين هذه المرة ان كانت جادة او زياط كالعادة ووقتها ستفشل الانتخابات ونعود للحرب الباردة

    رد