البكوش: زيارات الدبيبة الخارجية محاولة تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة

رأى صلاح البكوش، الذي تقدمه قنوات الإخوان تحت مسمى “محلل سياسي” أن هناك هدفين من زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لباريس وعواصم أخرى، فهو من جهة يحاول تعزيز الهدنة العسكرية والسياسية الهشة، ومن جهة أخرى يسعى لتعزيز مصداقيته كرئيس حكومة معتدل ويستطيع العمل مع الجميع وتحقيق نتائج على الأرض.

البكوش، وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، تسائل: “هل ستسمح الأطراف، لهذه الهدنة أن تستمر أساسا أم أن جهود الدبيبة لا طائل من ورائها؟”.

وتوقع البكوش توتر المشهد قائلاً، إن الأوضاع السياسية مضطربة ومتوترة ومرشحة للتصعيد في الأسابيع الأربع المقبلة قبيل الموعد المحدد لإنجاز القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021م.

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