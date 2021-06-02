الزغيد: الأتراك لا يزالون يعيثون فسادًا في ليبيا ويقتلون في الناس رغم قرارات إخراج القوات الأجنبية

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أنه لا يعلق آمالاً كبيرة على مؤتمر “برلين 2” المزمع عقده خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن مخرجات “برلين 1” مازالت لم تتحقق على أرض الواقع إلى هذه اللحظة.

وأكد، في مداخلة مرئية عبر قناة “العربية” السعودية، أن ليبيا تعاني من مواقف المجتمع الدولي السلبية، منوها بأن الأتراك بقيادة من وصفه بـ”الإخواني بامتياز” أردوغان، لا يزالون يعيثون فسادًا في ليبيا ويقتلون في الناس، رغم قرارات إخراج القوات الأجنبية.

وأضاف أن ألمانيا والدول التي شاركت في مؤتمر “برلين 1” موقفها سلبي ولم تساعد في طرد المليشيات من ليبيا، متسائلاً عن دور هذه الدول في تفعيل قرارات تفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة.

وتساءل: “هل تعلم أن هناك طريقًا ساحليًا ممتدًا من طبرق إلى تونس لم يفتح رغم وجود لجنة 5+5، وهي من مخرجات برلين، وتسيطر على الطريق المليشيات المسلحة؟”.

وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قائلا إن عليه قبل أن يخرج إلى فرنسا وغيرها من الدول أن يتواجد في مكتبه لمعالجة ملفات ومشكلات الداخل ومنها الطريق الساحلي الذي يمثل شريان الحياة لليبيين.

وطالب الدبيبة بالعمل على المصالحة الوطنية، وتفعيل قانون العفو الذي أصدره مجلس النواب وإخراج المساجين الذين قضوا سنوات في السجون دون أن يقدموا للمحاكم، وإضافة إلى مشاكل النازحين في الداخل والخارج، ومشاكل السيولة التي يبحث عنها المواطنون ولا يجدونها في المصارف.

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